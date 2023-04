Morte di Maradona: 8 operatori sanitari rinviati a giudizio per omicidio. Rischiano fino a 25 anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) La giustizia argentina ha confermato il processo per gli otto operatori sanitari accusati della Morte di Diego Armando Maradona avvenuta il 25 novembre 2020. Lo ha stabilito una corte d’appello nel Paese sudamericano, come riferiscono i media argentini. Respingendo i ricorsi della difesa, la Corte d’Appello e Garanzie di San Isidro ha condannato il neurochirurgo e medico di famiglia Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri sei operatori sanitari a dover affrontare un processo con l’accusa di “omicidio semplice con eventuale dolo”, come richiesto dai pm e giudici investiti del caso l’anno scorso. Anche il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, gli infermieri Ricardo Almiron e Gisella Madrid, lo psicologo Carlos Diaz, il coordinatore medico Nancy ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) La giustizia argentina ha confermato il processo per gli ottoaccusati delladi Diego Armandoavvenuta il 25 novembre 2020. Lo ha stabilito una corte d’appello nel Paese sudamericano, come riferiscono i media argentini. Respingendo i ricorsi della difesa, la Corte d’Appello e Garanzie di San Isidro ha condannato il neurochirurgo e medico di famiglia Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri seia dover affrontare un processo con l’accusa di “semplice con eventuale dolo”, come richiesto dai pm e giudici investiti del caso l’anno scorso. Anche il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, gli infermieri Ricardo Almiron e Gisella Madrid, lo psicologo Carlos Diaz, il coordinatore medico Nancy ...

Morte di Maradona, a giudizio otto operatori sanitari La giustizia argentina ha confermato l'apertura di un processo con il rinvio a giudizio degli imputati per il caso della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta a Buenos Aires il 25 novembre 2020 a seguito di un 'edema polmonare acuto causato da un'insufficienza cardiaca cronica'. Gli otto imputati sono accusati ... Chi ha "ucciso" Diego Armando Maradona Otto persone saranno processate per la morte di Diego Armando Maradona. La Corte d'Appello e Garanzia di San Isidro ha confermato che andranno a processo le persone coinvolte, secondo un'inchiesta della locale procura, nella morte dell'ex ... In Argentina otto persone saranno processate con laccusa di omicidio per la morte di Maradona Nessuna data e' stata fissata per il processo agli otto imputati per la morte di Maradona, che secondo i pm sarebbe stata causata dalle omissioni delle sue badanti che lo hanno abbandonato al suo ...