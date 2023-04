Moonbin è morto a 25 anni, il cantante coreano della boy band Astro si sarebbe suicidato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il cantante coreano Moonbin, membro della boy band Astro, è morto oggi 19 aprile 2023 all'età di 25 anni, a quanto pare suicidandosi. Moonbin, membro della boy band sud coreana, è morto all'età di 25 anni nella serata di mercoledì 19 aprile. Secondo le prime indiscrezioni il giovane si sarebbe suicidato. Il manager del cantante, che ha lavorato anche come attore, ha trovato il suo corpo privo di vita intorno alle 20:10, chiamando immediatamente la polizia. Le autorità della provincia di Gangnam, nei pressi di Seoul, hanno dichiarato ai mezzi di informazione: "Sembra che Moonbin si sia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, membroboy, èoggi 19 aprile 2023 all'età di 25, a quanto pare suicidandosi., membroboysud coreana, èall'età di 25nella serata di mercoledì 19 aprile. Secondo le prime indiscrezioni il giovane si. Il manager del, che ha lavorato anche come attore, ha trovato il suo corpo privo di vita intorno alle 20:10, chiamando immediatamente la polizia. Le autoritàprovincia di Gangnam, nei pressi di Seoul, hanno dichiarato ai mezzi di informazione: "Sembra chesi sia ...

