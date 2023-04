Monitoraggio dell’emergenza idrica nelle zone del sisma Il progetto finanziato dal Pnrr

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’acqua è ormai un problema urgente per tutti. Diventa ancora più drammatico per i territori che hanno una maggiore fragilità. L’emergenzaaggiunge problemi ai problemi tipici dellecolpite daldel 2016. La sequenza sismica ha prodotto danni anche alla struttura geologica e geomorfologica dei bacini idrici sotterranei. In molti punti del cratere si è registrata la scomparsa di sorgenti in quota e la drastica riduzione della risorsa idropotabile disponibile dalle principali sorgenti montane con oltre il 58% di riduzione dei valori pre-. Per i 135 Comuni dell’Italia centrale colpiti daldel 2016 l’emergenzanon si accompagna solo alla siccità. E si aggiunge alle criticità in cui versa tutto il sistema idrico nazionale. Sappiamo che in Italia oltre il ...