Mondiali di Curling | l’Italia al Mondiale Misto | Constantini e Arman in gara

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Si aprono sabato 22 aprile a Gangneung, in Corea del Sud, i Campionatidi2023 di doppiodi. Pronta a scendere sul ghiaccio del GangneungCentre anchecon la coppia formata Stefania(Fiamme Oro) e Sebastiano(Fiamme Oro). Venti le formazioni partecipanti in questa quindicesima edizione della rassegna iridata, suddivise in due gironi da dieci squadre. La Nazionale tricolore – seguita in Corea del Sud dal direttore tecnico azzurro Claudio Pescia e dell’allenatrice Violetta Caldart – è inserita nel Gruppo A insieme ad Australia, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ungheria, Corea del Sud, Olanda e Scozia. A qualificarsi ai playoff le prime tre squadre qualificate di ciascun girone. ...

Si aprono sabato, in Corea del Sud, i2023 di doppio misto di, con l'Italia pronta a scendere sul ghiaccio del GangneungCentre con la coppia formata Stefania Constantini e Sebastiano Arman . 20 le formazioni che ...La Trentinonon è riuscita a eguagliare il risultato deidell'anno scorso, perdendo la partita per il bronzo contro la Svizzera . Davanti a un'avversaria in gran forma gli azzurri si sono ...Dopo il trionfo in campo femminile, la Svizzera salita anche sul podio deidimaschili. Il team ginevrino capitanato da Yannick Schwaller ha saputo approfittare al meglio di una giornata no dell'Italia di Jo l Retornaz per imporsi con un sonoro 11 - 3. Ad ...

Curling, Constantini-Arman in Corea per i Mondiali di doppio misto FISG

Prende il via sabato a Gangneung la rassegna iridata che chiude la stagione con gli azzurri inseriti nel gruppo A. Il d.t. Pescia: «Siamo convinti di poter ottenere un buon risultato. Cercheremo di pa ...Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 22 aprile prenderanno il via a Gangneung, in Corea del Sud, i Mondiali 2023 di doppio misto di curling. Sul ghiaccio asiatico l’Italia sarà rappresenta ...