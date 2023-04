Mondiale Under 20, Carboni pre-convocato! Non sicuro dall’Inter (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Mondiale Under 20 si svolgerà in Argentina, dopo l’esclusione dell’Indonesia. Tra i pre-convocati dell’Albiceleste anche Valentin Carboni, ma l’Inter può negare la convocazione PRE-CONVOCATO ? Valentin Carboni è stato pre-convocato dall’Argentina Under 20 di Javier Mascherano. Con lui anche il fratello Franco, giocatore del Monza ma di proprietà sempre dell’Inter, Soulé della Juventus e Romero della Lazio. L’Inter però potrebbe negare la convocazione del gioiellino classe 2005. Il Mondiale Under 20 doveva disputarsi in Indonesia, ma la Fifa ha bloccato tutto a causa della posizione dello stato asiatico nei confronti di Israele. Dunque, sarà appunto l’Argentina ad ospitare la kermesse dal 20 maggio all’11 giugno. Date che ovviamente possono ostacolare gli stessi club ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il20 si svolgerà in Argentina, dopo l’esclusione dell’Indonesia. Tra i pre-convocati dell’Albiceleste anche Valentin, ma l’Inter può negare la convocazione PRE-CONVOCATO ? Valentinè stato pre-convocato dall’Argentina20 di Javier Mascherano. Con lui anche il fratello Franco, giocatore del Monza ma di proprietà sempre dell’Inter, Soulé della Juventus e Romero della Lazio. L’Inter però potrebbe negare la convocazione del gioiellino classe 2005. Il20 doveva disputarsi in Indonesia, ma la Fifa ha bloccato tutto a causa della posizione dello stato asiatico nei confronti di Israele. Dunque, sarà appunto l’Argentina ad ospitare la kermesse dal 20 maggio all’11 giugno. Date che ovviamente possono ostacolare gli stessi club ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Mondiale Under 20, Carboni pre-convocato! Non sicuro dall’Inter - internewsit : Mondiale Under 20, Carboni pre-convocato! Non sicuro dall’Inter - - Riccard76648002 : RT @Riiichhh: #Soulè è stato convocato dall’#Argentina per il #Mondiale Under 20 dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina. #ForzaJuventus… - Riiichhh : #Soulè è stato convocato dall’#Argentina per il #Mondiale Under 20 dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina.… - tuttosport : ???? #Soulé convocato per il #Mondiale Under 20: si giocherà in #Argentina -