(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lacambia i piani e la programmazione del "BMW Open" (ATP 250 - montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa didi Baviera, in Germania. I due italiani in ...

La pioggia cambia i piani e la programmazione del "BMW Open" (ATP 250 - montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. I due italiani in ... La pioggia condiziona il programma odierno nell' ATP 250 di Monaco di Baviera. Sospesa durante il terzo set la partita tra Karatsev ed Altmaier, con il russo in vantaggio per 3 - 0 nel terzo set.

Monaco, la pioggia stravolge tutto: domani Cobolli e Sonego SuperTennis

La pioggia cambia i piani e la programmazione del “BMW Open” (ATP 250 - montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa ...La pioggia condiziona il programma odierno nell'ATP 250 di Monaco di Baviera. Sospesa durante il terzo set la partita tra Karatsev ed Altmaier.