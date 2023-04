Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Moggi scrive ad Abodi: 'Carraro vero manovratore del campionato, ora la pentola è scoperchiata': Luciano Moggi, ex… - Xandarmm : @VincenzoVinc51 Ecco l'ignorante che scrive senza sapere le cose...Non è mai stata dimostrata l'esistenza di partit… - AVVerona : @FabioRussello Guardi che Moggi è stato condannato. Lei deve spiegare perché Facchetti l'ha fatta franca. La fuffa la scrive lei - InterGerard : Ma chi è che scrive, Moggi?! - Maryaac1 : RT @AnthZonno: Tutte cose che in tanti sapevano già. Tanti, ma non tutti. E c'è tantissima gente che continua a tenere la testa sotto la… -

' Se Abodi ha perso le mie chiavette riascolti Report -su Libero - . Mi dispiace signor ministro Abodi, per lo smarrimento della chiavetta... Comunque dopo la trasmissione di Report non ...... che fu coinvolto per presunti favori fatti ae poi dopo anni fu prosciolto Fioccano le ... Non riferito a lei ma alla categoria infame della quale fa parte' C'è chi: 'Che vergognosa ...' Ho dato a Report gli audio che riscrivono Calciopoli'. LoLucianosulle pagine di Libero, anticipando la prossima puntata di Report, programma di Rai3 che si occuperà dello scandalo del 2006. L'ex dg bianconero rivela: 'Adesso un cofanetto con ...

Calciopoli 2006, le intercettazioni sull'Inter svelate da Report RaiNews

Moggi: «Report ha raccontato la vera storia di Calciopoli, Abodi avii una commissione parlamentare». L’ex Juve scrive al Ministro Moggi via Twitter è tornato sulla puntata di ieri di Report che ha sve ...La trasmissione d'inchiesta di Rai tre ieri sera ha rivelato il contenuto della pennetta USB che Luciano Moggi, all'assemblea degli azionisti Juve di gennaio scorso consegnò ad Andrea Agnelli: 170 mil ...