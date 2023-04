Modena-Spal: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa stanno tentando di inserirsi nella corsa playoff, mentre i ferraresi faticano ad allontanarsi dalla zona calda. Modena-Spal si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Braglia. Modena-Spal: LE probabili formazioni Modena(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Ionita, Diaw. All. Tesser Spal(3-4-1-2): Alfonso, Dickmann, Arena, Meccariello, Celia, Prati, Contiliano, Maistro, Nainggolan, Moncini, La Mantia. All. Oddo dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 22 aprile 2023 alle ore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa stanno tentando di inserirsi nella corsa playoff, mentre i ferraresi faticano ad allontanarsi dalla zona calda.si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Braglia.: LE(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Ionita, Diaw. All. Tesser(3-4-1-2): Alfonso, Dickmann, Arena, Meccariello, Celia, Prati, Contiliano, Maistro, Nainggolan, Moncini, La Mantia. All. OddoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 22 aprile 2023 alle ore ...

