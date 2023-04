Modello AP70 | minori invalidi | cos’è | chi deve inviarlo | procedura Inps

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) I minorenni percettori di assegno di accompagnamento o indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età smettono di percepire questi sussidi, in favore della pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità: è qui che subentra l’obbligo di invio del. Il messaggiodel 18 aprile annuncia unasemplificata per l’invio di questo, da parte deititolari dità (e dei citati sussidi) che compiono 18 anni e diventano automaticamente beneficiari dei nuovi sussidi di inabilità (al pari degli altri cittadinimaggiorenni). Come spiegato dall’, ...