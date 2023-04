Modello 730 | chi è obbligato a presentarlo nel 2023

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Quali sono i soggetti tenuti alla presentazione del730 nel corso del? Ad adempiere a questo obbligo sono i contribuenti che, nel corso del 2022, abbiano maturato dei redditi che sono elencati all’interno dell’articolo 6 del TUIR. Entrando un po’ più nel dettaglio, è necessario presentare il730 nel momento in cui è presente un datore di lavoro, che agisca anche in qualità di sostituto d’imposta. Ad essere obbligati ad effettuare questa operazione sono i seguenti soggetti: quanti hanno un sostituto d’imposta, il quale provveda ad effettuare le operazioni di conguaglio e che, almeno per l’anno 2022, presentino tutte le tipologie reddituali tipiche del730; i soggetti privi di un sostituto d’imposta, il quale sia in grado di effettuare le operazioni di conguaglio per il 2022. Devono, ...