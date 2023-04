Moda | boom di offerte di lavoro per giovani | «Ora abbiamo bisogno anche di ingegneri e chimici» – Le interviste

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Stilisti, designer, sarti. Ma. Da Lvmh a Moncler fino a Prada, i grandi brand del lusso sono in cerca di migliaia di lavoratori. Soprattutto. «Noi imprenditoridormito per anni. Nonconsiderato prioritario il problema del ricambio generazionale, cadendo in un errore di visione», spiega a Open Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Confindustria, la federazione italiana che riunisce le associazioni della filiera del Tessile,e Accessorio. Ma dietro la ricerca di nuove leve da parte dei grandi nomi dellaci sono molte ragioni. Come la mancanza di figure tecniche e la formazione degli studenti poco in linea con le richieste del mercato del ...