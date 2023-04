Mobrici al Monk ha toccato il cuore di Roma

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri, 18 aprile, Matteoin arte, cantautore di Legnano classe 1989, ex frontman dei Canova, si è esibito asul palco delin un concerto sold out che hai cuori del pubblico.in live alcon il nuovo album Gli anni di Cristo L’emozionate live diha visto come protagoniste le canzoni del suo nuovo album uscito il 31 marzo, Gli anni di Cristo, prodotto da Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia. Sexe, uno dei brani più pop del disco, ha segnato l’inizio del concerto, scaldando l’atmosfera e facendo ballare tutti i fan. Tra le altre canzoni de Gli anni di Cristo suonate daaldi, non potevano mancare Luci ...

