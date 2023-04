Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : Ambassador l'attore Neri Marcoré - ledicoladelsud : Mobilità sostenibile protagonista alla Design Marathon di NABA e Gruppo FNM - fisco24_info : Mobilità sostenibile protagonista alla Design Marathon di NABA e Gruppo FNM: (Adnkronos) - Sessanta studenti del ca… - enelxwayitalia : Pronti per questa giornata a “ECO, Festival della mobilità sostenibile”. La manifestazione – di cui siamo Main par… - lorenzopallotti : RT @FNM_Group: Inaugurata ieri la mostra sul design thinking di Fili all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Presenti l'assessore ai… -

I progetti disono stati protagonisti della quattordicesima edizione della NABA Design Marathon nata dalla collaborazione con Gruppo FNM. Sessanta studenti del campus di Milano infatti si sono ...... la rigenerazione urbana senza neppure un metro cubo di cemento in più, i sistemi di... per una pescae per una riscoperta anche delle acque dolci. Sarà un'occasione molto ...... sarà più facile recarsi verso le mete marittime senza l'uso dell'auto privata, facilitando soprattutto lo spostamento dei giovani e incentivando la'. Regione Piemonte e Agenzia ...