Mo | Mbs riceve Abbas | ' sosteniamo diritti palestinesi per stato indipendente'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Riad, 19 apr. (Adnkronos) - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoudha avuto un incontro nella notte a Gedda con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Durante l'incontro Mbs, acronimo con cui è noto in Occidente, ha detto che l'Arabia Saudita sostiene ''gli sforzi utili a garantire idel popolo palestinese ad avere uno''. In Arabia Saudita si trova in questi giorni anche una delegazione del movimento islamico palestinese di Hamas guidata dal suo leader Ismail Haniyeh. Secondo quanto riferiscono fonti, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra gli esponenti di Hamas e i leader sauditi.