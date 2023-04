Milito | «Inter | serve fare subito male al Benfica con determinazione!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023) A pochissimo da(vedi formazioni)dice la sua sulla sfida di Champions League. Di seguito il punto di vista del grande ex nerazzurro, ospite a bordo campo a San Siro per Prime Video. DETERMINAZIONE – Diegoparla dia pochissimo dal fischio d’inizio della sfida di Champions League. Così il grande ex nerazzurro per Prime Video: «Questa è una partita rischiosa perché ilè una squadra difficile ma con questo vantaggio iniziale ottenuto in trasferta l’deve avere la determinazione per chiuderla in casa.due gol nella partita da andata è un vantaggio enorme. Ma questa è una partita in cui l’deve essere concentrata e determinata perché ha di fronte una squadra ...