Milano, vandalizzato il murales "Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz". L'artista: "Vile atto antisemita" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un nuovo sfregio antisemita contro un'opera creata per ricordare la Shoah. È stato vandalizzato uno dei due murales della serie "Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz" dell'artista aleXsandro Palombo disegnati sui muri del Memoriale della Shoah di Milano il 27 gennaio in occasione della giornata della Memoria. È accaduto ieri, nel giorno dello Yom HaShoah, la giornata del ricordo degli ebrei che furono uccisi durante l'Olocausto. Con i suoi murales, l'artista aveva ritratto la famiglia Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione, una riflessione profonda sull'orrore dell'olocausto e un monito a ...

