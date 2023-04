Milano, taglio del nastro al Salone del Mobile. 'Il mondo è tornato a Milano' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Salone delle Meraviglie edizione 61 ha aperto le danze alla Fiera Rho Pero. Alla presenza della premier Giorgia Meloni , che ha tagliato il nastro, della ministra del Turismo Daniela Santanché , ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildelle Meraviglie edizione 61 ha aperto le danze alla Fiera Rho Pero. Alla presenza della premier Giorgia Meloni , che ha tagliato il, della ministra del Turismo Daniela Santanché , ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoRe44240861 : @lorenzhaus @perilpopolo @Crudeli45198835 Peraltro molto organizzano la mafietta per mangiare gratis e lasciare str… - QuindiciNews : Taglio del nastro per il Salone del Mobile 2023 Fontana: Bene idea premier Meloni su liceo Made in Italy, aiuterebb… - SignorAldo : RT @lucarallo: #MIMO2023, inaugurazione con spettacolare taglio del nastro in omaggio a Le Mans Il #16giugno i modelli più sostenibili del… - sasnori : RT @TgrRaiLombardia: Il #Salonedelmobile2023 di #Milano: stasera concerto inaugurale al @teatroallascala, domani il taglio del nastro in fi… - Nico_esp13 : RT @lucarallo: #MIMO2023, inaugurazione con spettacolare taglio del nastro in omaggio a Le Mans Il #16giugno i modelli più sostenibili del… -