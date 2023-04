Milano, scontri fuori dallo stadio prima di Inter-Benfica: fermati 19 ultras portoghesi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Diciannove tifosi portoghesi del Benfica sono stati fermati fuori dallo stadio, dove si stava disputando la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’Inter, e portati in questura dalla polizia di Milano. Anche un tifoso croato dell’Hajduk Spalato, tifoseria gemellata con la squadra ospite, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trovato in possesso di un petardo. Le forze dell’ordine sono Intervenute all’incirca 50 minuti prima dell’inizio del match di Champions league, nei pressi dello stadio Meazza di Milano, dove un centinaio di tifosi del Benfica hanno tentato di aggredire alcuni tifosi Interisti. Il gruppo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Diciannove tifosidelsono stati, dove si stava disputando la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’, e portati in questura dalla polizia di. Anche un tifoso croato dell’Hajduk Spalato, tifoseria gemellata con la squadra ospite, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trovato in possesso di un petardo. Le forze dell’ordine sonovenute all’incirca 50 minutidell’inizio del match di Champions league, nei pressi delloMeazza di, dove un centinaio di tifosi delhanno tentato di aggredire alcuni tifosiisti. Il gruppo ...

