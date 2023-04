Milano, scippa una turista e usa la sua carta di credito per comprare 1.200 euro di sex toys (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prima ha scippato una turista e poi ha usato i suoi soldi per acquistare dei sex toys: è successo il 18 aprile a Milano, dove un trentenne è stato arrestato dalla polizia per aver rubato a una donna la borsa contenente effetti personali e una carta di credito. L’uomo è stato rintracciato in un sexy shop dove, subito dopo il furto, era entrato per acquistare dei giocattoli per la somma 1.200 euro. La vittima dello scippo è una 64enne statunitense: secondo quanto ha riferito ai poliziotti, qualche minuto dopo l’episodio ha ricevuto sul cellulare due notifiche di avvenuta transazione presso un negozio di viale Brianza, ossia il sexy shop: sul posto sono giunti due agenti che hanno trovato lo scippatore fresco di acquisti, tanto che stava ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prima hato unae poi ha usato i suoi soldi per acquistare dei sex: è successo il 18 aprile a, dove un trentenne è stato arrestato dalla polizia per aver rubato a una donna la borsa contenente effetti personali e unadi. L’uomo è stato rintracciato in un sexy shop dove, subito dopo il furto, era entrato per acquistare dei giocattoli per la somma 1.200. La vittima dello scippo è una 64enne statunitense: secondo quanto ha riferito ai poliziotti, qualche minuto dopo l’episodio ha ricevuto sul cellulare due notifiche di avvenuta transazione presso un negozio di viale Brianza, ossia il sexy shop: sul posto sono giunti due agenti che hanno trovato lotore fresco di acquisti, tanto che stava ancora ...

