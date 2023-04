Milano, polizia arresta nove Latin King: associazione a delinquere (Di mercoledì 19 aprile 2023) commenta A Milano, la polizia, coordinata dalla Procura, ha arrestato nove presunti appartenenti alla pandilla sudamericana 'Latin King', fazione 'Chicago'. Gli indagati sono ritenuti responsabili di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) commenta A, la, coordinata dalla Procura, hatopresunti appartenenti alla pandilla sudamericana '', fazione 'Chicago'. Gli indagati sono ritenuti responsabili di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : A @fuoridalcorotv @mariogiordano5: “A Milano il 95% dei furti è commesso da stranieri, non prendetevela con me, lo… - Agenzia_Ansa : Milano, la polizia arresta nove Latin King. Sono accusati di associazione a delinquere, tentato omicidio, furto agg… - parole_libere66 : RT @madforfree: A @fuoridalcorotv @mariogiordano5: “A Milano il 95% dei furti è commesso da stranieri, non prendetevela con me, lo ha detto… - AlessiaRufino : RT @madforfree: A @fuoridalcorotv @mariogiordano5: “A Milano il 95% dei furti è commesso da stranieri, non prendetevela con me, lo ha detto… - ale_AsRoma_92 : RT @madforfree: A @fuoridalcorotv @mariogiordano5: “A Milano il 95% dei furti è commesso da stranieri, non prendetevela con me, lo ha detto… -