Milano, guerra tra bande rivali: 9 presunti membri dei Latin King arrestati per tentato omicidio e associazione a delinquere (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, nei confronti di nove presunti appartenenti alla banda sudamericana “Latin King“, fazione “Chicago”: gli indagati, uomini di età compresa tra i 20 e i 36 anni, sono ritenuti responsabili di tentato omicidio, associazione a delinquere, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. L’attività investigativa svolta dagli agenti della squadra mobile milanese è iniziata il 5 marzo 2022, a seguito di un tentato omicidio in via Chiese, a Milano, di un cittadino sudamericano che in passato è stato capo della cosiddetta “pandilla” rivale MS13. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di, nei confronti di noveappartenenti alla banda sudamericana ““, fazione “Chicago”: gli indagati, uomini di età compresa tra i 20 e i 36 anni, sono ritenuti responsabili di, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. L’attività investigativa svolta dagli agenti della squadra mobile milanese è iniziata il 5 marzo 2022, a seguito di unin via Chiese, a, di un cittadino sudamericano che in passato è stato capo della cosiddetta “pandilla” rivale MS13. Le ...

