Milano, guerra tra bande per il controllo del territorio: arrestati nove appartenenti alla gang “Latin King” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Sono le accuse nei confronti di nove presunti appartenenti alla gang metropolitana Latin King, fazione di Chicago, fermati oggi – mercoledì, 19 aprile – dalla polizia di Stato di Milano che ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare (tre in carcere, sei agli arresti domiciliari). Si tratta di ragazzi dai 20 ai 36 anni: un argentino, un salvadoregno, tre peruviani e quattro ecuadoriani. Le indagini, coordinate dalla procura del capoluogo lombardo, sono partite dopo il tentato omicidio – avvenuto il 5 marzo 2022 in via Chiese a Milano, in zona Bicocca – ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Sono le accuse nei confronti dipresuntimetropolitana, fazione di Chicago, fermati oggi – mercoledì, 19 aprile – dpolizia di Stato diche ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare (tre in carcere, sei agli arresti domiciliari). Si tratta di ragazzi dai 20 ai 36 anni: un argentino, un salvadoregno, tre peruviani e quattro ecuadoriani. Le indagini, coordinate dprocura del capoluogo lombardo, sono partite dopo il tentato omicidio – avvenuto il 5 marzo 2022 in via Chiese a, in zona Bicocca – ...

