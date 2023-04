Milano Design Week | l’installazione di MYA Spaghetti per Fiam e Coin

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023). Una partnership ventennale celebrata con un’installazione di MYAdurante la2023 Immersi in una trama di fili, le storie disi intrecciano nelle vetrine di: dal 14 al 30 aprile nei due storein Piazza 5 Giornate e in Piazzale Cantore sarà possibile scoprire il nuovo outdoor project che celebra la partnership ventennale., unico partner outdoor diCASA, brand italiano di home decoration dallo stile originale e contemporaneo, trasforma la sua funzionalità essenziale in un’installazione rampicante di MYA nei colori pop. Più di 200 sedie da esterno sono state impiegate per creare la speciale struttura che anima ...