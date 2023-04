Milano-Cortina: Sala, 'bene appoggio Bach, tempi stretti ma non vediamo reali criticità' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - "Il presidente Bach ha espresso soddisfazione per la scelta di Milano come sede per le gare di speed skating. Da parte nostra abbiamo garantito celerità nel realizzare l'opera. Alla delegazione Cio ho anche illustrato lo stato di avanzamento lavori in particolare per quanto riguarda Villaggio olimpico, Palasharp e PalaItalia. Come sempre, quando si tratta di eventi di questo genere, i tempi sono stringenti ma al momento non vediamo reali criticità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'incontro a Milano sui Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. In ogni caso, sottolinea Sala, "abbiamo accolto con favore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. (Adnkronos) - "Il presidenteha espresso soddisfazione per la scelta dicome sede per le gare di speed skating. Da parte nostra abbiamo garantito celerità nelzzare l'opera. Alla delegazione Cio ho anche illustrato lo stato di avanzamento lavori in particolare per quanto riguarda Villaggio olimpico, Palasharp e PalaItalia. Come sempre, quando si tratta di eventi di questo genere, isono stringenti ma al momento non". Così il sindaco di, Giuseppe, dopo l'incontro asui Giochi invernali di2026. In ogni caso, sottolinea, "abbiamo accolto con favore ...

