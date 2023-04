Milano-Casalmaggiore in tv: data, orario e diretta streaming gara-3 quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Vero volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore, partita valevole per il terzo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, tornano sul campo di casa per ripetere la vittoria di gara-1 e aggiudicarsi il passaggio del turno. La formazione di Andrea Pistola, dopo aver riaperto la serie vincendo in casa gara-2, non parte però battuta e proverà a ribaltare il pronostico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? La sfida si svolgerà tra sabato 22 e domenica 23 aprile (orario da definire) all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Vero-Trasportipesanti, partita valevole per il terzo turno deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, tornano sul campo di casa per ripetere la vittoria di-1 e aggiudicarsi il passaggio del turno. La formazione di Andrea Pistola, dopo aver riaperto la serie vincendo in casa-2, non parte però battuta e proverà a ribaltare il pronostico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? La sfida si svolgerà tra sabato 22 e domenica 23 aprile (da definire) all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in ...

