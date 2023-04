Milano: a giugno la mezzosoprano Joyce DiDonato alla Scala per serata di beneficenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Joyce DiDonato al Teatro alla Scala di Milano per una serata dedicata alla beneficenza. Il 23 giugno prossimo, la mezzosoprano americana si esibirà con l'orchestra 'Il pomo d'Oro' per la tradizionale serata straordinaria che il Piermarini organizza a favore della fondazione Francesca Rava-Nph Italia Ets. Un evento speciale, in cui sostenibilità ambientale, sociale e cultura si uniscono nell'opera 'Eden', che indaga l'essere umano e il suo legame con la natura. L'artista statunitense è da lungo tempo impegnata nell'opera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, in linea con la fondazione Francesca Rava che ha aderito alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. (Adnkronos) -al Teatrodiper unadedicata. Il 23prossimo, laamericana si esibirà con l'orchestra 'Il pomo d'Oro' per la tradizionalestraordinaria che il Piermarini organizza a favore della fondazione Francesca Rava-Nph Italia Ets. Un evento speciale, in cui sostenibilità ambientale, sociale e cultura si uniscono nell'opera 'Eden', che indaga l'essere umano e il suo legame con la natura. L'artista statunitense è da lungo tempo impegnata nell'opera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, in linea con la fondazione Francesca Rava che ha aderito...

