Milan, Pioli e il fallo su Lozano: “Ma di cosa stiamo parlando? C’era l’arbitro migliore al Mondo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche del possibile fallo nei confronti di Lozano e il mancato calcio di rigore: “In tutte le partita che affrontiamo ci sono casi arbitrali che si possono discutere. Questa sera la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche del possibilenei confronti die il mancato calcio di rigore: “In tutte le partita che affrontiamo ci sono casi arbitrali che si possono discutere. Questa sera la L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAntinelli : Sui 180 minuti Milan nettamente superiore. Il Napoli è stato l’ombra della Squadra che domina il campionato. Pioli… - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di Stefano #Pioli nell'intervista post-partita - gippu1 : Il #Milan modello Atletico Madrid funziona anche a Napoli, dove Pioli non ha mai perso in 5 partite. Qualcuno aveva… - denistoda : RT @MilanPress_it: #Pioli in conferenza stampa dopo #NapoliMilan ??? - __lo_ste__ : RT @MemoriesMilan: Cos'è lo 'stile #Milan'? È educazione,rispetto per gli avversari e per il pubblico,lealtà. Questo è un Milan meraviglios… -