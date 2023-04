Milan | Leao stella assoluta e decisivo in Champions | manca solo il rinnovo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - CorSport : Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan… - milan_mirrors : RT @milan_mirrors: #Cassano 'Bobo avevi ragione su #Leao, mi scuso in diretta' | Bobo TV - lakakadonkey : RT @Rossonerosemper: Ricapitoliamo Le TV fanno sparire - DUE RIGORI NETTI PER IL MILAN ALL'ANDATA - Il rigore di Giroud negano che fosse d… -

...scalcia la bandierina del calcio d'angolo per la rabbia frantumandola. L'arbitro Kovacs non ammonisce l'attaccante dele Luciano Spalletti va su tutte le furie. Continua- Napoli, ...Se il campionato si vince con il gioco, la Champions si vince con le giocate. Nel caso dello scontro trae Napoli sono due quelle decisive: non i coast - to - coast dial Maradona e di Brahim Diaz nell'andata del Meazza, identiche come se gli sceneggiatori del calcio volessero sottolineare la ...Infine c'è da dire una cosa: senzailnon va in ...

Adani: "Difesa Milan come quella dei vecchi tempi. E Leao non si prende..." La Gazzetta dello Sport

Lo scatto da 70 metri, la cavalcata, l’assist per il centravanti (Van Basten e Giroud): Gullit e il gol scudetto, Leao e quello da semifinale di Champions. Imprese identiche ...È finito in parità il ritorno dei quarti di Champions tra Napoli e Milan, 1-1 i risultato al Maradona. Pertanto, grazie all'1-0 dell'andata, dopo 16 anni i rossoneri tornano a disputare una semifinale ...