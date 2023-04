Milan, Krunic: «La semifinale è un grande traguardo per tutti noi» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv al termine del match di ieri di Champions League contro il Napoli Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv. IL MATCH – «Un grande traguardo per tutti noi. È stato frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti tutti insieme. Non vogliamo fermarci però. Oggi abbiamo dato tutto in campo, ora puntiamo la semifinale. Non vedevo l’ora di giocare questa partita, ci si allena per questo e siamo felici di aver passato il turno» LA semifinale – «Vediamo chi affronteremo in semifinale. Sono del parere che preferisco incontrare una squadra non italiana. Noi siamo consapevoli delle nostre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rade, centrocampista del, ha parlato aTv al termine del match di ieri di Champions League contro il Napoli Rade, centrocampista del, ha parlato aTv. IL MATCH – «Unpernoi. È stato frutto di un lavoro che abbiamo portato avantiinsieme. Non vogliamo fermarci però. Oggi abbiamo dato tutto in campo, ora puntiamo la. Non vedevo l’ora di giocare questa partita, ci si allena per questo e siamo felici di aver passato il turno» LA– «Vediamo chi affronteremo in. Sono del parere che preferisco incontrare una squadra non italiana. Noi siamo consapevoli delle nostre ...

