Milan | Kjaer racconta la chiave del pari ottenuto al Maradona

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Il Napoli è una squadra con tantissima qualità, ma che avevamo già battuto due volte in poco tempo. In Champions...

I meriti rossoneri di un quarto di finale combattuto e i rimpianti del Napoli, sfortunato per il momento di condizione poco brillante...e Tomori. E così gli attacchi azzurri non producono conclusioni pericolose: la prima vera grande occasione arriva a dieci minuti dalla fine, il rigore di Kvara, sventato da Maignan. Il...... ma in difficoltà contro l'organizzata difesa rossonera, presidiata da. Pioli, che a Bologna ... Assedio che ilha contenuto con un po' d'affanno. Di Kvara (parato) e Politano (due volte ...

