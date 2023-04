Milan-Inter semifinale di Champions League, chi gioca in casa l’andata? Ecco il regolamento (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche l’Inter vola in semifinale di Champions League. Il doppio confronto dei quarti di finale con i portoghesi premia la squadra di Simone Inzaghi, che si guadagna un posto tra le prime quattro della massima competizione europea per club. Ora, in semifinale, una doppia sfida dal sapore di derby, contro i cugini del Milan. Ma chi giocherà in casa l’andata delle semifinali? Il sorteggio effettuato nel mese di marzo ha decretato che la prima partita si giocherà al Meazza in casa del Milan. C’è da decidere solo la data, che sarà martedì 9 o mercoledì 10 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche l’vola indi. Il doppio confronto dei quarti di finale con i portoghesi premia la squadra di Simone Inzaghi, che si guadagna un posto tra le prime quattro della massima competizione europea per club. Ora, in, una doppia sfida dal sapore di derby, contro i cugini del. Ma chi giocherà indelle semifinali? Il sorteggio effettuato nel mese di marzo ha decretato che la prima partita si giocherà al Meazza indel. C’è da decidere solo la data, che sarà martedì 9 o mercoledì 10 maggio. SportFace.

