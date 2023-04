Milan-Inter, quando la semifinale di Champions League? Date, programma, tv, quale partita su Canale 5 e Prime (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milan e Inter si affronteranno nella semifinale della Champions League. I rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo aver regolato il Tottenham, mentre i nerazzurri si sono sbarazzati delle portoghesi (prima il Porto, poi il Benfica). Si preannuncia un rovente derby della Madonnina, in palio la qualificazione alla Finale della massima competizione europea da disputare il prossimo 10 giugno a Istanbul (Turchia) contro la vincente del confronto tra il Real Madrid e il Manchester City. Una squadra italiana tornerà a giocare l’atto conclusivo della prestigiosa manifestazione dopo sei anni (la Juventus perse nel 2017 contro il Real Madrid, dopo che due stagioni prima si dovette arrendere a Barcellona). L’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincere il torneo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023)si affronteranno nelladella. I rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo aver regolato il Tottenham, mentre i nerazzurri si sono sbarazzati delle portoghesi (prima il Porto, poi il Benfica). Si preannuncia un rovente derby della Madonnina, in palio la qualificazione alla Finale della massima competizione europea da disputare il prossimo 10 giugno a Istanbul (Turchia) contro la vincente del confronto tra il Real Madrid e il Manchester City. Una squadra italiana tornerà a giocare l’atto conclusivo della prestigiosa manifestazione dopo sei anni (la Juventus perse nel 2017 contro il Real Madrid, dopo che due stagioni prima si dovette arrendere a Barcellona). L’è stata l’ultima squadra italiana a vincere il torneo ...

