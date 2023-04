Milan in semifinale, Salvini corre sul tapis roulant: «Otto chilometri per uno che non fa mai niente come me» – Il video (Di mercoledì 19 aprile 2023) Otto non è solo il numero di coppe dalle grandi orecchie che il Milan potrebbe avere in bacheca il prossimo 10 giugno, dopo l’1-1 contro il Napoli. Ma anche il totale di chilometri percorsi dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sul suo tapis roulant per celebrare il passaggio del turno dei rossoneri. Certo, ci sono ancora da giocare le semifinali. Tuttavia, già essere dove si trova adesso è un grande risultato per il Milan, che in Champions League non arrivava così avanti dal 2007. Salvini non dice se ha corso per tutta la partita, o solo per sfogare la tensione degli ultimi minuti. Fatto sta che è soddisfattissimo del suo risultato personale e di quello «dei ragazzi». «Otto chilometri di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023)non è solo il numero di coppe dalle grandi orecchie che ilpotrebbe avere in bacheca il prossimo 10 giugno, dopo l’1-1 contro il Napoli. Ma anche il totale dipercorsi dal ministro delle Infrastrutture Matteosul suoper celebrare il passaggio del turno dei rossoneri. Certo, ci sono ancora da giocare le semifinali. Tuttavia, già essere dove si trova adesso è un grande risultato per il, che in Champions League non arrivava così avanti dal 2007.non dice se ha corso per tutta la partita, o solo per sfogare la tensione degli ultimi minuti. Fatto sta che è soddisfattissimo del suo risultato personale e di quello «dei ragazzi». «di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : A night we'll remember for a long, long time: read up on #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - AntoVitiello : ?? Dai rigori di Rio Ave (preliminari) alla semifinale di #ChampionsLeague in due anni e mezzo. Processo di crescit… - Prasetiyo92 : RT @MilanNewsit: MN - Milan in semifinale, la gioia di Cardinale: 'Grazie ragazzi' - AntonioFucilone : Complimenti al #Milan! @morrissonnino , @GoIsrael85 , @StephCara6 , @digiusepper1 -

Spalletti 'asfaltato' da Pioli: 'Tre su tre, è un perdente' ...critica per aver perso il confronto con PioliL'euro derby italiano di Champions League tra Napoli e Milan si conclude nel modo forse più inatteso il giorno del sorteggio, un mese fa: in semifinale ci ... Contro ogni pronostico Il Milan è in semifinale, forse a Napoli pensano che la giocheranno loro, forse si scriverà che il Milan è stato fortunato o aiutato dagli arbitri, ma la cruda realtà è che sarà il 'povero Milan' a ... Milan, ecco quanto vale la semifinale di Champions 2023 Con il raggiungimento della semifinale di Champions, il Milan si assicura altri 12,5 milioni di "premio" dalla Uefa, che si aggiungono a quelli incassati nei precedenti turni, alla quota fissa per la partecipazione e agli ... ...critica per aver perso il confronto con PioliL'euro derby italiano di Champions League tra Napoli esi conclude nel modo forse più inatteso il giorno del sorteggio, un mese fa: inci ...Ilè in, forse a Napoli pensano che la giocheranno loro, forse si scriverà che ilè stato fortunato o aiutato dagli arbitri, ma la cruda realtà è che sarà il 'povero' a ...Con il raggiungimento delladi Champions, ilsi assicura altri 12,5 milioni di "premio" dalla Uefa, che si aggiungono a quelli incassati nei precedenti turni, alla quota fissa per la partecipazione e agli ... Champions League: Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale dopo 16 anni - Sportmediaset Sport Mediaset Chelsea, Thiago Silva: "Contento per il Milan. Possibile derby in semifinale Sempre forza rossoneri" Thiago Silva, ex difensore rossonero ora al Chelsea, ha commentato così a SportMediaset la qualificazione del Milan alle semifinali di Champions League: "Sono contento per loro, era ... Il peso del DNA Champions Riascolta Il peso del DNA Champions di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. Thiago Silva, ex difensore rossonero ora al Chelsea, ha commentato così a SportMediaset la qualificazione del Milan alle semifinali di Champions League: "Sono contento per loro, era ...Riascolta Il peso del DNA Champions di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.