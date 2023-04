Milan in semifinale, l’Équipe esalta Maignan e Giroud in prima pagina (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) l’Équipe, il più famoso quotidiano sportivo francese e del mondo, dedica un’intera prima pagina ai due transalpini che sono stati protagonisti, ieri sera, in Napoli-Milan, incontro che ha regalato ai rossoneri l’accesso alle semifinali di Champions League per la prima volta dopo 16 anni. In particolare, parliamo di Mike Maignan, che si è rivelato decisivo parando un rigore a Kvicha Kvaratskhelia, e di Olivier Giroud, il quale ha siglato la rete che ha permesso al Milan di garantirsi il passaggio del turno e di eliminare la prima della classe della Serie A. La une du journal L'Équipe du mercredi 19 avril. Lire l'édition > https://t.co/0LmjKZZTAk pic.twitter.com/INlyQwnhZO — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023), il più famoso quotidiano sportivo francese e del mondo, dedica un’interaai due transalpini che sono stati protagonisti, ieri sera, in Napoli-, incontro che ha regalato ai rossoneri l’accesso alle semifinali di Champions League per lavolta dopo 16 anni. In particolare, parliamo di Mike, che si è rivelato decisivo parando un rigore a Kvicha Kvaratskhelia, e di Olivier, il quale ha siglato la rete che ha permesso aldi garantirsi il passaggio del turno e di eliminare ladella classe della Serie A. La une du journal L'Équipe du mercredi 19 avril. Lire l'édition > https://t.co/0LmjKZZTAk pic.twitter.com/INlyQwnhZO — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2023 SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : A night we'll remember for a long, long time: read up on #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - AntoVitiello : Serata storica!!! Il #Milan torna in semifinale di #ChampionsLeague dopo 16 anni!! Quindici giorni di passione per… - tackleduro : IL MILAN È IN SEMIFINALE IL MILAN HA RIFATTO LA STORIA W MILAN COMPLIMENTI MILAN. Ma da ieri il signor Stefano Pi… - Franco15782138 : RT @lucacerchione: Il “blasone #Milan” era nient’altro che il peso specifico dei rossoneri in Europa. Se a questo aggiungiamo la sacrosanta… -