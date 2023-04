Milan in semifinale | incasso da capogiro tra premi e sponsor

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il club rossonero, qualificandosi per ladi Champions, ha incassato 12,5 milioni di euro ma potrebbe arrivare fino a 85 milioni traUefa e market pool. Un trionfo non solo sportivo, ma anche economico per il. Ilha battuto il Napoli in una partita emozionante, ma non solo dal punto di vista sportivo. Grazie alla vittoria la squadra di Pioli ha ottenuto la qualificazione alladi Champions e ha guadagnato la bella somma di 12,5 milioni di euro. Ma le entrate finali potrebbero essere ancora più consistenti, considerando gli incassi e iUefa che si aggiungono al market pool. Infatti il biglietto per lacontro Inter o Benfica vale 12,5 milioni di euro, un’importante entrata economica per il club rossonero. In totale ...

Rinnovo Leao, dopo la gara giocata al Maradona e la festa rossonera, il portoghese è atteso dalla firma sul nuovo contratto Ilindi Champions ci va soprattutto grazie a Rafael Leao. Gli elogi, il giorno dopo, si sprecano per il portoghese, ormai sempre più un intoccabile della rosa rossonera. In questi ...In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, esulta per ilche, dopo l'1 a 1 con il Napoli, è indi Champions League.Perché d opo una notte così si può continuare a sognare: 'Ma ci pensate che avremo un'italiana in finale di Champions Ovviamente parlo delche batterà il Benfica in'. Gli applausi ...

Champions League: Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale dopo 16 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Napoli Rafael Leao a Sky dopo Napoli Milan AZIONE ALLA GULLIT –… Leggi ...L’attacante del Milan Rafa Leao: «Voglio vincere e sognare in grande. Pioli è stato un padre per me, mi ha preso per mano. Il rinnovo Stiamo parlando, il Milan è casa mia bisogna ancora sistemare del ...