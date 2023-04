Milan, eliminato il Napoli: Pioli riporta il Diavolo in semifinale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una notte da sogno, per raggiungere un traguardo che mancava da troppo tempo. Il Milan ha eliminato il Napoli ai quarti di finale di Champions League ed è approdato in semifinale dopo 16 lunghissimi anni. Stefano Pioli riporta così il Diavolo nelle prime quattro in Europa e attende l’esito della gara fra Inter e Benfica, per prepararsi a un probabile derby della Madonnina. Esultanza Milan @livephotosport Una doppia gara giocata ad altissima intensità, con il Milan che l’ha spuntata dopo 180? ricchi di agonismo e colpi di scena. Dopo l’1-0 di San Siro firmato Bennacer, al Maradona i rossoneri hanno retto l’urto del Napoli e sono stati capaci di portarsi in vantaggio in chiusura di primo tempo grazie alla rete di ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una notte da sogno, per raggiungere un traguardo che mancava da troppo tempo. Ilhailai quarti di finale di Champions League ed è approdato indopo 16 lunghissimi anni. Stefanocosì ilnelle prime quattro in Europa e attende l’esito della gara fra Inter e Benfica, per prepararsi a un probabile derby della Madonnina. Esultanza@livephotosport Una doppia gara giocata ad altissima intensità, con ilche l’ha spuntata dopo 180? ricchi di agonismo e colpi di scena. Dopo l’1-0 di San Siro firmato Bennacer, al Maradona i rossoneri hanno retto l’urto dele sono stati capaci di portarsi in vantaggio in chiusura di primo tempo grazie alla rete di ...

