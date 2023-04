Milan: come ha celebrato il passaggio di turno il Ministro Salvini (Di mercoledì 19 aprile 2023) Curiosa esultanza Sempre più tifoso Matteo Salvini. Il Ministro e leader della Lega, nella serata di ieri ha festeggiato il passaggio di turno dei rossoneri in Champions League. Il Milan di Stefano Pioli ha chiuso la pratica ieri sera, 18 aprile, dopo l’1 a 1 con i partenopei e grazie all’1 a 0 di San Siro. Salvini che non ha mai nascosto la sua fede rossonera ha festaggiato in maniera inusuale. Ha infatti deciso di percorrere 8 km sul tapis roulant per celebrare l’accesso alla semifinale. In Milan non arrivava così avanti in Champions dal 2007. Non è dato sapere se il Ministro abbia corso per tutta la partita o solo negli ultimi minuti. Al termine del match ha detto: «Otto chilometri di tapis roulantper uno che non fa mai niente ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Curiosa esultanza Sempre più tifoso Matteo. Ile leader della Lega, nella serata di ieri ha festeggiato ildidei rossoneri in Champions League. Ildi Stefano Pioli ha chiuso la pratica ieri sera, 18 aprile, dopo l’1 a 1 con i partenopei e grazie all’1 a 0 di San Siro.che non ha mai nascosto la sua fede rossonera ha festaggiato in maniera inusuale. Ha infatti deciso di percorrere 8 km sul tapis roulant per celebrare l’accesso alla semifinale. Innon arrivava così avanti in Champions dal 2007. Non è dato sapere se ilabbia corso per tutta la partita o solo negli ultimi minuti. Al termine del match ha detto: «Otto chilometri di tapis roulantper uno che non fa mai niente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Leao a Sky sul rinnovo: “Sono molto contento di essere qua. Come ho già detto prima il #Milan è casa mia. Ho ancor… - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, #Zazzaroni: 'Come spesso accade, il risultato ha battuto il gioco' - musettiano : RT @theMilanZone_: ?? @MCriscitiello: “Per me il #Milan nell’arco della stagione non ha dimostrato di meritare lo scudetto ma ha dimostrato… - Boboj29 : La classifica oggi Napoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 Juve 44 Come potrebbe esserla domani N… -