Milan | Cardinale | “Grazie a Pioli e ai ragazzi | sono orgoglioso di questa vittoria”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la qualificazioni delalle semifinali di Champions League, impresa che ai rossoneri non riusciva dal 2007, Gerryha fatto i complimenti ai suoie a Stefano, a cui ha mandato un messaggio dal seguente contenuto: “cosìdi lei e dei. Davvero ben fatto. Ci rende tutti orgogliosi concombattuta. Per favore, invii i miei più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti ai nostri giocatori, allo staff tecnico e alla squadra al completo. Mi dispiace non poter essere presente di persona, ma ho guardato ogni secondo del match e ho tifato per questo risultato. Sarò lì per la nostra prossima!”, queste le parole di. ...

Prova ne sia la manovra che, nelle scorse settimane, ha portato ilnella disponibilità di RedBird di Jerry. Peraltro, proprio prima che andasse a buon fine l'affare milanista, si era ...7 Ilpareggia 1 - 1 al Maradona contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale e torna in semifinale di Champions League a distanza di 16 anni. Gerry, patron rossonero tramite RedBird , ...13.00 - Il proprietario delGerrynon sarà presente allo stadio stasera per la sfida col Napoli per impegni di lavoro. Sugli spalti del Maradona ci sarà la dirigenza rossonera al gran ...

MN - Milan in semifinale, la gioia di Cardinale: "Grazie ragazzi" Milan News

Non era presente allo stadio ieri sera, ma Gerry Cardinale ha fatto il tifo per i rossoneri in Napoli Milan. Dopo il passaggio del turno, il numero uno di RedBird ha scritto un messaggio a Pioli per ...Il numero uno di RedBird, che non era Napoli per impegni di lavoro, ha mandato un messaggio di congratulazioni al tecnico: “Ho tifato per questo risultato, sarò lì per la nostra prossima vittoria” ...