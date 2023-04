Migranti | superstite racconta orrore Libia | “Spogliata | appesa a un gancio e torturata”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Nuda,a un. Are gli orrori vissuti inè una delle naufraghe soccorse lo scorso 15 aprile nel Mediterraneo centrale dal team di Life Support e sbarcate stamani a Marina di Carrara. Una minore non accompagnata che insieme ad altre 54 persone è partita da Zwara, in, e in mare, prima di essere tratta in salvo, è rimasta per 12 ore. “Sono orfana di entrambi i genitori e ho lasciato il mio Paese perché in guerra – hato ai soccorritori di Emergency, che con la Life Support dallo scorso dicembre hanno tratto in salvo 619 persone – Mi avevano detto laera un passaggio molto semplice per raggiungere l’Europa, invece ci sono rimasta per tre anni. Lì sono stata imprigionata, sia da parte ...