Migranti | Sensi Pd | ' in aula Fdi non applaude nomi vittime Cutro'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Enza Rando legge inuno per uno idelle persone che hanno perso la vita nelle acque di. Tutto il Senato in piedi. Al termine applausi di tutti i colleghi, tranne i senatori di Fratelli d'Italia. Non credo ci siano parole”. Così Filippo, senatore del Pd, su Twitter.

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Enza Rando legge in aula uno per uno i nomi delle persone che hanno perso la vita nelle acque di Cutro. Tutto il Senato in piedi. Al termine applausi di tutti i colleghi, ...