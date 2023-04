Migranti, Schlein: “Meloni bugiarda su protezione speciale” (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ci batteremo contro l’abolizione della protezione speciale, spero che la Meloni abbia capito di aver detto una bugia perché sono i 18 i Paesi che hanno questa forma di protezione”. E’ quanto ha detto Elly Schlein. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare, così, per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo”. “Provare a spaccare la maggioranza? La risposta che mi viene più naturale è che la maggioranza è abbastanza brava a spaccarsi da sola… Quando ci sono tensioni, come sul dl Migranti, su scatena una gara al ribasso tra di loro. Vediamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ci batteremo contro l’abolizione della, spero che laabbia capito di aver detto una bugia perché sono i 18 i Paesi che hanno questa forma di”. E’ quanto ha detto Elly. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare, così, per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo”. “Provare a spaccare la maggioranza? La risposta che mi viene più naturale è che la maggioranza è abbastanza brava a spaccarsi da sola… Quando ci sono tensioni, come sul dl, su scatena una gara al ribasso tra di loro. Vediamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Migranti e 'sostituzione etnica'. La sinistra grida allo scandalo per #Lollobrigida . Ma chi ha ragione? L'ottimo… - RaiNews : 'Noi ci opporremo a queste norme ingiuste e faremo le nostre proposte alternative per politiche migratorie che sian… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a Speranza e Aifa ??? Sui migranti il Pd sgambetta i su… - SandraE82526551 : RT @SecolodItalia1: Migranti, sceneggiata Schlein: la spara grossa contro Lollobrigida, gli dà del “suprematista bianco” - VincenzoIanno16 : RT @RaiNews: #Schlein: 'La prima nostra segreteria a Riano, per omaggiare Giacomo #Matteotti'. La segretaria del #Pd in conferenza stampa a… -