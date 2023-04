Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Mattarella si schiera al fianco del governo sull’allarme sbarchi: «Serve una nuova politica di asilo, le norme attu… - fratotolo2 : Con gli sbarchi quadruplicati, #Tajani annuncia: 'Stiamo lavorando a un accordo per l’arrivo nel nostro Paese di 4.… - La7tv : #dimartedi Migranti, Bersani attacca il Governo: '300% in più di sbarchi rispetto alla 'lassista' Lamorgese, dovreb… - leone52641 : RT @Libero_official: Dopo il picco di sbarchi, le regioni guidate dal #Pd rifiutano di accogliere i migranti #immigrazione - CeciliaSironi : Utilissima lettura: un po' di realtà fa bene a tutti! -

Ieri, sull'isola, ci sono stati 6con un totale di 286 persone. Su una delle imbarcazioni ... All'hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 640. In mattinata è stato ...Ieri, sull'isola, ci sono stati 6con un totale di 286 persone. Su una delle imbarcazioni ... All'hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 640. In mattinata è stato ...La raffica dia Lampedusa è proseguita tutta la notte: in poche ore sono giunti 209, portando a 374 persone il numero complessivo degli arrivi in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 ...

Migranti: sbarchi a Lampedusa, anche un cadavere Tiscali Notizie

LAMPEDUSA - La tragedia a Lampedusa continua, con l'arrivo di un cadavere alla banchina Favaloro, dedicata all'accoglienza dei migranti. Durante le ...Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Raffica di sbarchi nella notte a Lampedusa, dove in poche ore sono giunti 209 migranti, portando a 374 persone il ...