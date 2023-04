Migranti | raffica di sbarchi a Lampedusa Barca si capovolge | un morto

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Arrivati in 209 nella notte sull'isola. Alarm Phone: "500 a rischio al largo Libia, dicono che stanno affondando"dinella notte a, dove in poche ore sono giunti 209, portando a 374 persone il numero complessivo degli arrivi in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 donne e 3 minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell’assetto Frontex: erano su un barchino in ferro alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell’isola. Sono stati, invece, gli uomini della Capitaneria di porto a intercettare le tre carrette del mare con 37 (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori). A bordo di un quarto barchino, che si è capovolto durante le operazioni di soccorso, viaggiavano in 56. Per un uomo, finito in mare, non c’è stato nulla da fare, ...

E con la nuova ondata di arrivi torna a riempirsi l'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano circa 700 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti.