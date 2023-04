**Migranti: ira Pd al Senato su dl Cutro, ‘emendamento canguro rompe patto lealtà'** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Irritazione del Pd al Senato, dove è in corso l'esame del dl Cutro. I dem, mentre è in corso la conferenza dei capigruppo, puntano il dito contro il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Il ministro - attaccano fonti Pd - ha rotto un patto di lealtà presentando un emendamento canguro che di fatto ‘riscrive' una cospicua parte del testo, dopo aver promesso che non lo avrebbe fatto. Stiamo protestando contro una ‘porcata'”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Irritazione del Pd al, dove è in corso l'esame del dl. I dem, mentre è in corso la conferenza dei capigruppo, puntano il dito contro il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Il ministro - attaccano fonti Pd - ha rotto undipresentando un emendamentoche di fatto ‘riscrive' una cospicua parte del testo, dopo aver promesso che non lo avrebbe fatto. Stiamo protestando contro una ‘porcata'”.

