Migranti | FdI | “Parole Lollobrigida strumentalizzate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: "Polemica esagerata,chiarissime su crisi demografica. Dl Cutro? Non metteremo la fiducia". Fratelli d'Italia compatta difende il ministro La polemica sulledel ministro Francesco– che ha parlato di rischio “sostituzione etnica” in tema di– è un “po’ esagerata, sicuramente sono state” perché erano “chiarissime. In Italia c’è una profonda crisi demografica, certificata anche dall’Istat, la sinistra al governo non è riuscito a invertire tendenza. La soluzione non può essere fare arrivare più immigrati ma” deve passare da più aiuti alle “famiglie, più aiuti fiscali e più servizi, ad esempio con gli asili nido”. In questa direzione “ledi ...