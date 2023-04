Migranti | eurodeputati Fdi e Lega al voto contro i propri gruppi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) A Strasburgo i capi dezione di Fdi, Fi ehanno annunciato che gliitaliani dei partiti della maggioranza di governo voteranno, domani in plenaria, a favore del mandato negoziale del Parlamento europeo sul pacchetto di proposte Ue del "Patto" su immigrazione e asilo. A prima vista non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che a chiedere di bocciare il mandato negoziale, stamattina, sono statio ipolitici di appartenenza di due delle tre dezioni italiane, l'Ecr, in cui siedono glidi Fdi e il gruppo Id in cui militano i leghisti.Nel comunicato dei tre capi dezione italiani Carlo Fidanza (FdI-Ecr), Marco Campomenosi (-ID) e Fulvio Martusciello (FI-Ppe) si osserva che il ...

No a fondi europei per costruire muri contro i. La notizia emerge da una votazione tenutasi oggi a Strasburgo, nell'emiciclo del Parlamento europeo. Glihanno infatti respinto una risoluzione sulle priorit√† per il bilancio ...... cui afferiscono diversidella maggioranza governativa in Italia), ha contestato tali ... Fra i punti pi√Ļ delicati delle proposte di legge figura la ricollocazione obbligatoria dei. ...Al dibattito sulla "necessit√† di solidariet√† europea e di salvare vite umane nel Mediterraneo, in particolare in Italia", gliitaliani criticano l'immobilismo di Bruxelles e si attaccano a vicenda. Dalla presidenza svedese dell'Ue l'impegno a concludere il Nuovo Patto per la migrazione e l'asilo entro la ...

Al dibattito sulla ‚Äúnecessit√† di solidariet√† europea e di salvare vite umane nel Mediterraneo, in particolare in Italia‚ÄĚ, gli eurodeputati italiani criticano l'immobilismo di Bruxelles e si attaccano ...Questa mattina il Parlamento europeo dibatter√† sul tema dei migranti in passato era stata gi√† bocciata la proposta della TPL sulla necessit√† di solidariet√† per l'Italia mentre √® stata approvata una pr ...