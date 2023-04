Migranti Dalla Cei ' perplessità' riguardo al DL Cutro Mons Savino | ' le istituzioni politiche ascoltino la voce di chi capta i bisogni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : “I #migranti scappano dalla guerra” - fratotolo2 : La tristezza di chi cerca di paragonare gli ucraini (principalmente donne e bambini che sono realmente scappati dal… - AlessiaMorani : Questo governo passa dalla “sostituzione etnica” appena rievocata dal ministro #Lollobrigida ai “migranti sono fond… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Questa le supera tutte! ??Migranti, UE: 'fuggono dalla persecuzione a causa del colore della pelle' - sirjoe7007 : Il.ministro #Lollobrigida del #GovernoMeloni, paventa una #sostituzioneetnica, voluta dalla #sinistra, con l'aument… -

Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Jonio e vicepresidente Cei, nel giorno in cui al Senato è prevista la votazione sul cosiddetto "decreto Cutro" sui. Mons. Savino parla a margine del ...Nel 2022 tornano in graduatoria iin fuga dall'Afghanistan: al quinto posto con oltre ... in particolareCosta d'Avorio eGuinea.... 1.345 giovani afghani (al terzo posto per numero di arrivi via mare nel 2022) in fuga... Per il 2023 si rilevano al 17 aprile scorso 3.358 minori soli, il 10% del totale deisbarcati in ...

Emergenza migranti, dalla base militare che Gheddafi voleva distruggere al molo Favarolo dove gli sbarchi continuano senza sosta: tour de force per il commissario Valenti AgrigentoNotizie

Al dibattito sulla “necessità di solidarietà europea e di salvare vite umane nel Mediterraneo, in particolare in Italia”, gli eurodeputati italiani criticano l'immobilismo di Bruxelles e si attaccano ...È arrivata una nuova valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sul bisfenolo, una sostanza chimica che può migrare dagli imballaggi ...