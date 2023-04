Migranti, Conte: “Parole di Lollobrigida? ‘Sostituzione etnica’ arma di distrazione di massa del governo dai problemi che abbiamo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Le Parole di Lollobrigida sulla sostituzione etnica? Sono Parole da chi non conosce la storia dell’Italia”. Così Giuseppe Conte a margine del congresso Cisal a Roma. “Noi siamo al centro del Mediterraneo, un incrocio di civiltà – ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle – Oggi parlare di ‘Sostituzione etnica’ significa voler usare un’arma di distrazione di massa rispetto a tutti i problemi che abbiamo”. “Poi questo governo si metta d’accordo con se stesso – ha concluso Conte – Nel Def hanno scritto che i Migranti ci servono anche per ridurre il debito, e dall’altra parte fanno queste crociate. Non dobbiamo essere ridicoli anche agli occhi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Ledisulla sostituzione etnica? Sonoda chi non conosce la storia dell’Italia”. Così Giuseppea margine del congresso Cisal a Roma. “Noi siamo al centro del Mediterraneo, un incrocio di civiltà – ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle – Oggi parlare disignifica voler usare un’didirispetto a tutti iche”. “Poi questosi metta d’accordo con se stesso – ha concluso– Nel Def hanno scritto che ici servono anche per ridurre il debito, e dall’altra parte fanno queste crociate. Non dobbiamo essere ridicoli anche agli occhi ...

