Migranti, Conferenza Regioni chiede incontro a Piantedosi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lo ha confermato il governatore del Lazio Francesco Rocca al termine della riunione La Conferenza delle Regioni ha chiesto "all'unanimità" un incontro al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al ministro della Protezione civile Nello Musumeci e al commissario per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti per un confronto sui provvedimenti del Governo legati alla migrazione. Lo ha confermato il governatore del Lazio Francesco Rocca al termine della riunione. "Abbiamo chiesto all'unanimità di avere un momento di dialogo", ha detto Rocca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

