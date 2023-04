Migranti | Ciriani | ‘parole Lollobrigida strumentalizzate | noi per aiuti a famiglie’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – La polemica sulle parole del ministro Francescoè un “po’ esagerata, sicuramente sono state” perché erano “parole chiarissime. In Italia c’è una profonda crisi demografica, certificata anche dall’Istat, la sinistra al governo non è riuscito a invertire tendenza. La soluzione non può essere fare arrivare più immigrati ma” deve passare da piùalle “famiglie, piùfiscali e più servizi, ad esempio con gli asili nido”. In questa direzione “le parole die anche della nostra premier. Questo è l’impegno del governo nei prossimi mesi”. Così, in un’intervista a Rainews24, il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca. L'articolo CalcioWeb.